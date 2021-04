Ostry stan zawieszenia w Zjednoczonej Prawicy

We wtorek w Sejmie PiS przegrało głosowania ws. poprawek do pakietu akcyzowego. Chodzi o kampery. „Mamy to! Dzięki współpracy wszystkich sił polit. udało się o rok odsunąć w czasie wejście w życie 18,6% akcyzy na budowane w Polsce samochody na ciężarowych podwoziach!" – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak z Konfederacji. W kluczowym głosowaniu przeciwko byli politycy Porozumienia i kilka osób z Solidarnej Polski. – PiS przegrywa proste głosowania, a w Sejmie jednocześnie od kilku miesięcy nie było żadnej ważnej ustawy, nawet żadnej istotnej „pseudoreformy" PiS – słyszymy z różnych partii opozycyjnych. Nasi rozmówcy z opozycji zgodnie dodają, że już do kolejnych wyborów parlamentarnych wszelkie większe zmiany i bardziej kontrowersyjne ustawy będą stały pod większym lub mniejszym znakiem zapytania albo PiS będzie musiało szukać głosów opozycji. Do tego ma się też przydać poparcie Pawła Kukiza i jego pięciu posłów.

Nasi rozmówcy z PiS spodziewają się, że polityka, w tym rozwiązywanie sporów w Zjednoczonej Prawicy, wróci w pełni dopiero po przejściu III fali koronawirusa. Nie ma jednak pewności, kiedy w praktyce to nastąpi. Sejm czeka na pewno ważne głosowanie w sprawie środków własnych UE. Przeciwko w Zjednoczonej Prawicy będą politycy Solidarnej Polski. – To potencjalnie pierwszy punkt przesilenia – zauważa nasz rozmówca z PiS. Rząd sygnalizuje, że do głosowania dojdzie w kwietniu.

Opozycja: Jesteśmy gotowi

Złożoną sytuację PiS chce wykorzystać opozycja. W środę lider PO Borys Budka powrócił do koncepcji „rządu technicznego". – Jesteśmy gotowi, mówię to z całą odpowiedzialnością, do tego, by przeprowadzić Polskę do okresu wyborów wraz z rządem technicznym. Dzisiaj to jest ten ostatni moment, w którym jest to możliwe – powiedział Budka. I zwrócił się do osób po „drugiej stronie", pytając, czy będą się chciały przyłączyć do „jasnej strony mocy". Budka, jak wielu innych polityków opozycji, w przeszłości mówił w tym kontekście o wicepremierze Jarosławie Gowinie.