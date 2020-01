Iran zmienia krajową politykę

Polityków opozycji jednak to nie przekonało. – Dobrze, że konsultujecie sprawy z sojusznikami, ale porozmawiajcie z nami. Zacznijcie rozmawiać! Nie możecie się zamknąć w swojej bańce. Co z tego wyniknie? Nie chcemy przeciwko wam występować, tylko rozmawiać w imię bezpieczeństwa Polaków – mówił po wystąpieniu premiera Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL zwrócił się bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie dialogu z opozycją, skoro prezydent – jak przypomniał kandydat PSL-Koalicji Polskiej na prezydenta – nie zwołuje posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Do sprawy odnosili się inni przedstawiciele opozycji, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka PO na prezydenta. – To nie jest czas na zwodzenie opozycji – mówiła na konferencji prasowej z wiceprzewodniczącymi PO: Borysem Budką i Tomaszem Siemoniakiem.

Do oficjalnego startu kampanii wyborczej jeszcze co najmniej kilkanaście dni, ale wielu naszych rozmówców w Sejmie już teraz się zastanawiało, jaki wpływ będzie miało pojawienie się tak jasno zarysowanej kwestii bezpieczeństwa. Wiele będzie zależało od tego, czy dojdzie do eskalacji. Na pewno konflikt zmusił już teraz polityków do reakcji. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że oczekuje od rządu złożenia wniosku o szczyt NATO na poziomie ministrów obrony i spraw zagranicznych, a także wycofania sił z Iraku. Wycofania chce też Lewica. – Jeśli władze Iraku podtrzymają swoją decyzję dotyczącą wycofania wojsk, my powinniśmy bardzo szybko w porozumieniu z władzami Iraku wycofać nasz kontyngent – powiedział w Sejmie poseł Lewicy Maciej Gdula.