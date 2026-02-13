Reklama
Czy nie potrzebujemy już prawa międzynarodowego

Ważnym aspektem istnienia prawa jest powszechna świadomość, że chroni słabszych przed przemocą i naciskiem ze strony silnych, wpływowych i charyzmatycznych. Czy to, że bywa ono łamane oraz instrumentalizowane, oznacza, iż możemy odesłać do lamusa tak istotny fundament naszej cywilizacji?

Publikacja: 13.02.2026 15:20

Czy nie potrzebujemy już prawa międzynarodowego

Foto: Mirosław Owczarek

Łukasz Kobeszko

Karol Libelt, XIX-wieczny myśliciel z Wielkopolski łączący cechy romantycznego mesjanisty i filozofa oraz społecznika propagującego pracę u podstaw, uznawany jest za głównego autora polskiego wkładu do „Manifestu Zjazdu Słowiańskiego do Ludów Europy”. Sformułowany on został podczas Wiosny Ludów w 1848 r. i przeznaczony do odczytania na Zjeździe Słowiańskim w Pradze jako wspólne orędzie przedstawicieli narodów żyjących pod panowaniem Habsburgów i Hohenzollernów.

