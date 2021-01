Andriej Suzdalcew: Reżim chciał mnie zabić

Wierzę, że rzeczywiście tak było. Na nagraniu słyszymy, jak omawia się szczegóły morderstwa Szeremeta, i dokładnie to go spotkało. Prawdę muszą ustalić ukraińskie władze. Wiem, jaki poziom inteligencji ma białoruskie kierownictwo, i znam ich tok myślenia. Są tam normalni ludzie, którzy myślą o bezpieczeństwie kraju, a są i tacy, którzy pragną nagród, pieniędzy i mieszkań.

Mam żonę Białorusinkę, moje dzieci tam się urodziły. Mieli mnie dosyć, bo co tydzień pisałem duże artykuły nie po myśli władz. Ja, podobnie jak Paweł Szeremet, byłem wtedy problemem dla Łukaszenki, bo chodziło o jego relacje z Moskwą. On, jak małe dziecko, musi wszystko dostać, ma też duże poczucie bezkarności. Jeszcze w 2005 roku dostawałem pocztą amunicję – to była wyraźna sugestia. Po wyborach prezydenckich 2006 roku zostałem deportowany. W Mińsku uznano, że stanowię zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Białorusi. Głównie chodzi o to, że tworzyłem nie prozachodnią, ale prorosyjską opozycję wobec Łukaszenki. Uważam go za zdrajcę, nie jest sojusznikiem Rosji. Intuicja przez ten cały czas mi podpowiadała, że jest jakieś zagrożenie.