Rokita przełamie impas wokół RPO?

Pomysł szybko podchwycili inni politycy. Możliwe wsparcie zasygnalizowali przedstawiciele Solidarnej Polski. „Jestem za Rokitą" – stwierdził w środę europoseł Patryk Jaki. Zwrócił jednak uwagę, że zgodę będzie musiał wyrazić nie tylko sam zainteresowany, ale i kierownictwo Zjednoczonej Prawicy. Do czego będzie namawiał liderów.

Aby parlament powołała RPO, potrzebna jest zarówno większość w Sejmie, jak i zgoda kontrolowanego przez opozycję Senatu. Obecnie trwa procedura, w której zgłoszona jest trójka wspomnianych wyżej kandydatów. Tylko w wypadku fiaska ewentualnie może pojawić się nowe nazwisko lub nazwiska. – Jeśli kandydatura Jana Rokity wyjdzie z Sejmu, to będziemy się nad nią zastanawiać, podobnie jak nad każdą inną zatwierdzoną przez Sejm. Trzeba jednak zauważyć, że pan prezydent ma ostatnio tendencje do zgłaszania mało przemyślanych inicjatyw. Jak w sprawie aborcji. Pytanie, czy to podobna sytuacja i czy dla kandydatury Rokity jest większość w PiS – zastanawia się senator Koalicji Polskiej-PSL Jan Filip Libicki. Ludowcy mają w Senacie trzech reprezentantów. PiS podtrzymuje, że kandydatem na ten urząd jest Piotr Wawrzyk.