Epidemia, gospodarka, opozycja? Co zdominuje rok 2021?

Walka z pandemią, narodowy plan szczepień, odbudowa gospodarcza oraz zmiany w opozycji – to będą wiodące tematy nowego politycznego sezonu.

Pandemiczny rok 2020 i kampania prezydencka zmusiły wszystkie siły polityczne i ich zaplecza do maksymalnego wysiłku. Początek 2021 roku nadal zdominowany jest przez walkę z pandemią, w tym polityczną dyskusję wokół programu szczepień. We wtorek ma zebrać się sejmowa Komisja Zdrowia, by omawiać kwestię szczepień. Od kilku dni trwają polityczne kontrowersje wokół tych, którzy zaszczepili się poza kolejnością. To m.in. grupa znanych artystów. Poza Warszawą takie przypadki miały jednak miejsce m.in. wśród samorządowców. PiS usunęło z partii już jednego ze starostów, który tak zrobił, a w przypadku drugiego jest wniosek o zawieszenie. Poniżej dalsza część artykułu

W miarę jak gospodarka będzie odmrażana, a kraj zacznie wracać do normalności, ruszy też „klasyczna" partyjna polityka. Dotyczy to zarówno wyborów w PSL (można się spodziewać ich na wiosnę), jak i kongresu PiS. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą", że będzie startował na ostatnią kadencję. Kiedy kongres – planowany na listopad 2020 roku – się odbędzie? Jak wynika z naszych rozmów, politycy z kierownictwa PiS szacują, że stanie się to najpewniej w drugim kwartale tego roku. I być może wtedy też PiS wróci do takich budzących emocje tematów, jak podział Mazowsza czy zmiany w sądownictwie – po uporządkowaniu wewnętrznych kwestii w partii. Powrót do normalności sam w sobie będzie jednak ważnym tematem.

Co z planem odbudowy W ciągu najbliższych kilku miesięcy – nasi rozmówcy spodziewają się, że będzie to pierwszy kwartał tego roku – Sejm zagłosuje nad ratyfikacją unijnego planu odbudowy. Przeciwko mają być politycy Zbigniewa Ziobry, zapewne dołączy do nich Konfederacja, a być może niektórzy eurosceptyczni politycy PiS. Liderzy sejmowej opozycji zapowiedzieli już, że poprą ratyfikację. Tak ma też głosować partia Jarosława Kaczyńskiego i Porozumienie Jarosława Gowina. Kwestia ratyfikacji dzieli Zjednoczoną Prawicę. Ale kwestia tego, na co wydać pieniądze z unijnego programu, stanie się jednym z ważniejszych tematów dla całej klasy politycznej i nie tylko. UE określa tylko ogólnie priorytety, ale to rządy decydują o szczegółach, adaptując plan do lokalnych potrzeb. KPRM i Nowogrodzka zdają sobie sprawę z wagi tego projektu. Premier Mateusz Morawiecki – zgodnie z zapowiedzią z grudnia – jeszcze w styczniu tego roku ma zaprezentować szkic Nowego Ładu społeczno-gospodarczego, a sam plan odbudowy zacznie działać od trzeciego kwartału tego roku. Wedle szacunków wtedy też gospodarki w całej UE zaczną działać w rzeczywistości, w której pandemia nie jest już priorytetem, bo wygasła po programach szczepień. Opozycja będzie musiała się do tego odnieść, jeśli chce przedstawiać alternatywne pomysły.

Deklaracja ideowa? W maju 24 stycznia 2001 roku w Hali Olivia w Gdańsku odbyło się spotkanie założycielskie Platformy Obywatelskiej. Dla największej partii opozycyjnej pierwszym punktem w kalendarzu na 2021 rok jest więc 20-lecie. Ale już teraz nic nie wskazuje na to by – m.in. ze względu na pandemię – było szczególnie huczne. Możliwe jest wydarzenie w sieci. PO zapowiada też nową deklarację ideową. Jak wynika z naszych informacji, zostanie zaprezentowana w okolicy maja–czerwca 2021 roku. Politycy PO odbyli już siedem regionalnych spotkań w sprawie deklaracji, pozostało jeszcze dziewięć. Zostały zaplanowane do lutego tego roku.

Swoje plany szykują też inne siły opozycyjne. W ciągu najbliższych kilku tygodni może dojść do rejestracji partii Polska 2050 Szymona Hołowni, co będzie – jak słyszmy – ważnym wydarzeniem dla całego projektu. Jak też wynika z naszych informacji, w ciągu najbliższych kilku tygodni może dojść do długo zapowiadanego stworzenia koła parlamentarnego Polski 2050 w Sejmie. Obecnie ruch Hołowni reprezentuje tylko Hanna Gill-Piątek, która do Sejmu dostała się z list Lewicy. Rozmowy z parlamentarzystami i parlamentarzystkami trwały od wielu tygodni. Ale politycy Polski 2050 nie chcą ujawnić, z kim udało się już porozumieć.