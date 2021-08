Premier Morawiecki zdymisjonował Jarosława Gowina

- Pan premier Mateusz Morawiecki podjął ważną decyzję, biorąc pod uwagę kilka rzeczy. Przede wszystkim brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami „Polskiego Ładu”, które należą do Ministerstwa Rozwoju (...), brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań, co do pozostałych projektów, w szczególności co do ustawy podatkowej, która obniża podatki kilkunastu milionom obywateli. Również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie, oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów Porozumienia dla działań wicepremier Jarosława Gowina. Ze względu na te wszystkie przesłanki premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dziś do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii - ogłosił Piotr Müller.

- Nie mam przekonania, żebyśmy stracili większość z tego powodu - dodał Müller, pytany o przyszłość rządu PiS. - Jesteśmy nadal otwarci na to, aby wspólnie realizować program Zjednoczonej Prawicy ze wszystkimi posłami partii Porozumienie, którzy rzeczywiście chcą realizować postulaty, które wspólnie podpisaliśmy w maju tego roku. (...) Tych wszystkich posłów, którzy chcą z nami budować ten program, program który jest zapisany w Polskim Ładzie, bez względu na barwy polityczne, ale przede wszystkim tych, którzy są w Zjednoczonej Prawicy, nadal zapraszamy do kontynuowania tej pracy - powiedział.

Na pytanie, czy Gowin został poinformowany o decyzji premiera, rzecznik rządu powiedział, że nie ma takich informacji.

W sobotę spotkał się zarząd Porozumienia, a tematem była m.in. sytuacja po odwołaniu wiceminister Anny Korneckiej. Tematem posiedzenia była też sytuacja przed kluczowymi głosowaniami w Sejmie m.in. w sprawie Lex TVN. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się w środę.

Po obradach Porozumienie wydało komunikat, w którym zapewniło, że „nie poprze zmian podatkowych, zmian w finansowaniu samorządów i zmian w prawie medialnym bez uwzględnienia naszych postulatów”.

„Od tego uzależniamy nasze pozostanie w Zjednoczonej Prawicy. Bo w polityce jesteśmy po to, aby budować lepszą przyszłość dla Polski i Polaków, a nie trwać przy władzy za wszelką cenę” - można było przeczytać w oświadczeniu.