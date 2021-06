Konfederacja: "Polskie obozy koncentracyjne" jak stwierdzenie, że ofiara gwałtu zamieszana w gwałt

- Stwierdzenie "polskie obozy koncentracyjne" ma tyle samo wspólnego z prawdą, co stwierdzenie, że ofiara gwałtu jest zamieszana w sprawę gwałtu - powiedział członek Rady Liderów Konfederacji Witold Tumanowicz, krytykując orzeczenie TSUE, według którego były więzień Auschwitz nie może przed polskim sądem dochodzić sprawiedliwości za zwrot "polskie obozy", użyty przez niemieckie media w stosunku do obozu w Treblince.

W 2017 r. w regionalnych mediach w Bawarii w odniesieniu do niemieckiego obozu zagłady w Treblince pojawiło się określenie "polski obóz". Obrażony tym sformułowaniem poczuł się były więzień obozu Auschwitz Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W jego imieniu prawnicy Stowarzyszenia Patria Nostra wnieśli o przeprosiny. Pełnomocnicy bawarskich mediów zakwestionowali prawo polskiego sądu do orzekania w tej sprawie. W czwartek orzeczenie w sprawie - po myśli strony niemieckiej - wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na konferencji prasowej w Sejmie orzeczenie TSUE skrytykowali przedstawiciele Konfederacji. - Konfederacja od samego początku przedstawia zagrożenia związane z utratą suwerenności na rzecz Unii Europejskiej i organów UE. Mamy kolejny skandaliczny wyrok TSUE - powiedział członek Rady Liderów Konfederacji Witold Tumanowicz (Ruch Narodowy). - Po raz kolejny ważny organ Unii Europejskiej staje po stronie polityki oszczerstw - ocenił dodając, że Trybunał rozszerzył także swoje kompetencje. - Zadane pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczyło wyłącznie rozpatrzenia miejsca, gdzie miałaby być podjęta rozprawa. TSUE wyszło poza swoje kompetencje i w orzeczeniu dodatkowo stwierdziło, że skoro w artykule nie został wymieniony z imienia i nazwiska pan Stanisław Zalewski, to nie został on obrażony - mówił. Jego zdaniem, w ten sposób Trybunał zdecydował "także co do meritum sprawy". Poniżej dalsza część artykułu

Apel o interwencję rządu Według Tumanowicza, sytuacja to kolejny dowód na to, że "organy UE nie dbają o wspólne dobro, tylko dbają o dobro poszczególnych państw, w tym wypadku Niemiec". - O kwestii "polskich obozów koncentracyjnych" jako oszczerstwie już wiele powiedzieliśmy, ale, jak widać, nie dość wiele - podkreślił. - Trzeba powiedzieć bardzo jasno, że stwierdzenie "polskie obozy koncentracyjne" ma tyle samo wspólnego z prawdą co stwierdzenie, że ofiara gwałtu jest zamieszana w sprawę gwałtu - powiedział członek Rady Liderów Konfederacji. - To, że Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji Sejmu wycofało się z nowelizacji ustawy o IPN pokazuje, że Polska nie ma kompletnie żadnych narzędzi do tego, aby egzekwować prawdę historyczną. Musimy do tych narzędzi powrócić i apelujemy do polskiego rządu, aby takie narzędzia znalazł oraz interweniował na arenie międzynarodowej - oświadczył.