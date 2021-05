Wróblewski: RPO powinien działać poza polityką

– Jeśli RPO stanie się ambasadorem jednej strony politycznego sporu w ważnych nawet sprawach, dotykających kwestii wolności, ale ściślej nie dotyczących spraw i wolności człowieka i obywatela, to wtedy zaciera się ta granica między prawem a polityką – tak Bartłomiej Wróblewski komentuje wniosek wniesiony do sądu przez prof. Adama Bodnara w sprawie przejęcia Polska Press przez PKN Orlen. – Rzecznik Praw Obywatelskich powinien działać poza polityką i nie mieszać się w kwestie ideologiczne. Nie stać ani po stronie rządu, ani po stronie opozycji – dodaje Wróblewski w rozmowie z Michałem Kolanko.

Kandydat PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich zapewnia, że będzie pilnować instytucji, które mają prawo stosowania przymusu bezpośredniego. – Jeśli protestują obywatele, mają do tego prawo, ale po co lżyć policjantów? To ciężka praca, odpowiedzialność, więc zachęcam, by korzystając ze swoich wolności i praw, robić to w taki sposób, który nie generuje kolejnych naruszeń – zaznacza.

Na pytanie o prawa kobiet, Bartłomiej Wróblewski odpowiada, że „są sprawą oczywistą”. Wśród obszarów, które dotykają tej kwestii, zamierza poświęcić uwagę nierównościom płacowym i nierównym prawom do awansu, emeryturom kobiet i przemocy domowej. – Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczył podstawowego prawa człowieka: prawa do życia i jego godności, on nie był umotywowany politycznie – mówi poseł Wróblewski, który był jednym z autorów wniosku do TK w sprawie aborcji. – Gdyby prawo do życia kobiety było zagrożone lub stosowano jakieś praktyki, które zagrażają, to oczywiście bym interweniował, bo tutaj życie kobiety jest wartością większą – zapewnia.