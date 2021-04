Sturgeon: Referendum ws. niepodległości Szkocji? Nie teraz

Sturgeon zapowiedziała, że jeśli jej Szkocka Partia Narodowa wygra majowe wybory do szkockiego parlamentu (odbędą się 6 maja) wówczas w pierwszej połowie kolejnej kadencji doprowadzi do rozpisania referendum ws. niepodległości kraju - co oznacza, że odbyłoby się ono do końca 2023 roku.

W referendum z 2014 roku 43,7 proc. głosujących opowiedziało się za niepodległością kraju. Władze w Londynie podkreślały wówczas, że było to jedyne takie referendum w obecnym pokoleniu.

Po referendum ws. brexitu sondaże zaczęły jednak wskazywać, iż liczba zwolenników niepodległości zaczęła przekraczać 50 proc. respondentów - choć ostatnie sondaże wskazywały, że znów więcej ankietowanych opowiada się za pozostanie w Zjednoczonym Królestwie.