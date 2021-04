Sondaż: Komu ufają Polacy - rządowi czy opozycji?

Z sondażu wynika, że 33,2 proc. ankietowanych ufa opozycji a 26,54 proc. rządowi.

Najwięcej ankietowanych - 40,26 proc. - nie ufa ani rządowi, ani opozycji.

W stosunku do badania sprzed miesiąca zaufanie do rządu wzrosło o 1,19 punktu procentowego.

Zaufanie do opozycji zmalało z kolei miesiąc do miesiąca o 4,41 punktu procentowego.

O 2,86 punktu procentowego wzrósł odsetek badanych nie ufających ani rządowi, ani opozycji.

W stosunku do naszego badania sprzed miesiąca, zaufanie do rządu wzrosło o 1,19 p.p. W tym samym czasie zaufanie do opozycji zmalało o 4,41 p.p. Co ważne, odsetek osób, które wskazały, że nie mają zaufania ani do rządu, ani do opozycji wzrósł o 2,86 p.p., co jest najwyższą wartością od początku badań.



Choć najwięcej ankietowanych nie posiada zaufania ani dla rządu, ani opozycji można wskazać pewne różnice w odpowiedziach badanych kobiet i mężczyzn. Częściej to kobiety (28,44%) niż mężczyźni (24,48%) wskazywały, że posiadają większe zaufanie dla działań rządu. Podobnie częściej mężczyźni (42,26%) niż kobiety (38,42%) wskazywali, że nie posiadają zaufania ani dla działań opozycji, ani rządu.



23 kwietnia 2021

Badanie zostało przeprowadzone metodą telefoniczną (CATI) w dniach 7-9 kwietnia na próbie 1000 dorosłych Polaków. Po ostatnich wyborach prezydenckich Instytut Badań Spraw Publicznych został nagrodzony przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ nagrodą Pytii za najlepszy sondaż przed pierwszą turą wyborów. Był to jednocześnie dokładniejszy sondaż niż wyniki exit poll.