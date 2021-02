"Gazeta Wyborcza" publikuje "taśmy Obajtka". Orlen odpowiada

Według "Gazety Wyborczej" opublikowane nagrania dowodzą jednak, że obecny szef Orlenu wywierał wpływ na pracowników TT Plast i kontrolował ich pracę.

W naszpikowanych wulgaryzmami rozmowach z jednym z nich, Szymonem, Obajtek przyznaje wręcz, że to on "zajmuje się" pracownikami firmy.

Na podstawie opublikowanych nagrań "GW" wnioskuje, że obecny szef PKN Orlen uczestniczył także w spotkaniach z kontrahentami TT Plast. Przyznają to pracownicy firmy, z którymi rozmawiali dziennikarze, a którzy następnie wycofali się ze swoich twierdzeń i odmówili dalszych rozmów.

W okresie, z którego pochodzą opublikowane przez "GW" nagrania, właścicielem konkurencyjnej dla TT Plast firmy - Elektroplastu, był wuj Daniela Obajtka, Roman Lis. Sam Obajtek właśnie w tej firmie rozpoczął karierę zawodową. Odszedł z niej po wybraniu go na stanowisko wójta Pcimia.

Według "Wyborczej" Daniel Obajtek, niezgodnie z prawem kierując z "tylnego siedzenia" pracami TT Plast, naraził firmę wuja na straty w wysokości ok. 1,4 mln zł. Sprawa miała dotyczyć fikcyjnego zakupu materiału do produkcji rur, na czym sam Obajtek miał zarobić ok. 700 tys. zł.

Jak twierdzi "Gazeta Wyborcza" w sprawie wszczęte zostało postępowanie, które zaowocowało aktem oskarżenia. Umorzono je, gdy prokuratorem generalnym został Zbigniew Ziobro.

"Gazeta Wyborcza" twierdzi, że nagrania, których treść dziś opublikowała, są od dawna w posiadaniu prokuratury, która według dziennika nie dopatrzyła się nieprawidłowości.