W 2020 roku Polacy najchętniej zapisywali się do PiS

Do rządzącego Prawa i Sprawiedliwości zapisanych jest 45 tysięcy osób. W ubiegłym roku liczba ta zwiększyła się o 5 tysięcy. - Patrząc przez pryzmat innych dużych partii w Europie, np. CDU liczącej ponad pół miliona członków czy Torysów mającej blisko 160 tys. działaczy, to oczywiście stosunkowo niedużo - komentuje w rozmowie z Interią Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS. W ubiegłym roku z PiS usunięto lub zrezygnowało z członkostwa łącznie około 200 osób.

W całym kraju niemal 200 tysięcy osób to członkowie partii politycznych.

Druga największa partia w Sejmie - Platforma Obywatelska ma łącznie 33 090 członków. W 2020 roku zapisało się 1258 nowych członków. Odeszły z partii 654 osoby.

Największą partią w Polsce pozostaje Polskie Stronnictwo Ludowe, do którego zapisanych jest ponad 100 tys. członków. W ubiegłym roku liczby członków zwiększyła się o 436. Partia poinformowała, że zrezygnowało "na pewno mniej osób niż tych, którzy dołączyli".



Do SLD zapisanych jest niemal 30 tysięcy osób. Do Wiosny niemal 5 tys. członków, a do Razem ponad 3 tys.