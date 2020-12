Robert Biedroń: Zbigniew Ziobro powinien złożyć dymisję Fotorzepa, Marian Zubrzycki

- Doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie nie Polska negocjowała w ostatnich tygodniach, tylko Węgry, których budżet jest porównywalny do Google'a czy Facebooka, czyli nieporównywalny do Polski. To pokazuje naszą marginalizację. Gdzie są partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej? Przecież Morawiecki chwalił się fantastycznymi sojuszami w Europie. To pokazuje upadek siły dyplomatycznej PiS - powiedział w programie "Onet Rano” Robert Bierdroń.