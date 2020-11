Lech Wałęsa: Jestem bankrutem. Rozdawałem, nie gromadziłem

Tak, dlatego, że dużo mogą, tylko, że muszą się zabrać do roboty, ponieważ tak się nie zwycięża. Mogą sobie pokrzyczeć i pochodzić, ale to żadne zwycięstwo.

Kamala Harris zostanie pierwszą kobietą wiceprezydentem USA. Czy to znak czasu i nadchodzi czas kobiet?

Jak rząd radzi sobie w czasie pandemii?

Rząd jest bezradny i bez pomysłu. Przespali czas, w którym powinni się przygotować na jesienne uderzenie wirusa. Wystarczyło posłuchać lekarzy. Teraz jest taka sytuacja, że kto przeżyje to żyć będzie. Ale wielu straci życie.

A pan liczy jeszcze, że poleci do USA i wróci do aktywnej pracy, i międzynarodowych wykładów?

Bardzo za tym tęsknię. Jestem bankrutem. Liczyłem, że tak jak było, będzie zawsze, więc rozdawałem, a nie gromadziłem. Dzisiaj już nie mam co rozdawać. Potrzebne mi to, ale chyba nie dożyje czasów, kiedy znowu będę mógł wsiąść do samolotu i polecieć na drugi koniec świata spotykać się z ludźmi.

Cała rozmowa z Lechem Wałęsą już wkrótce w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl.

Współpraca: Karol Ikonowicz