Bosak: 99 proc. Marszu Niepodległości przebiegło w patriotycznej atmosferze

- Po raz pierwszy od 2014 r. zwarte oddziały prewencji zostały wprowadzone na trasę marszu, co spowodowało to, co w latach 2011-2014, czyli starcia z policją - stwierdził poseł Konfederacji. - Ubolewam nad tym. Potępiam agresję tych, którzy dali się sprowokować, potępiam też nadużycie środków przymusu bezpośredniego przez policję i dowództwo policji, zwierzchników politycznych, którzy doprowadzili do eskalacji przemocy w dniu wczorajszym - kompletnie bezsensownej, kompletnie nieuzasadnionej zarówno na Rondzie de Gaulle'a jak i przy Stadionie Narodowym - powiedział Krzysztof Bosak.

Dowiedz się więcej: Marsz Niepodległości: 35 policjantów rannych, 3 w szpitalu

Na uwagę, że przy Rondzie de Gaulle'a policja sama w siebie nie rzucała przedmiotami czy racami, poseł Konfederacji odparł: - W okolicach Empiku zwarte grupy policjantów w cywilu, z pałkami teleskopowymi, weszły w sam środek uczestników i wdawały się w jakąś utarczkę. Nie mam pojęcia czemu to miało służyć. Nie byłem świadkiem tej sytuacji, znam ją z nagrań. Tam, gdzie ja jechałem, było spokojnie.