Senacka komisja rolnictwa odrzuciła "Piątkę dla zwierząt"

Dziś premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą poinformowali o poprawkach do wspomnianej ustawy. Zakładają one m.in. przedłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2022 roku, rekompensaty dla hodowców oraz utrzymanie rytualnego uboju drobiu.

Poprawki te przedstawił wcześniej senator Marek Pęk z PiS. Komisja zdecydowała, że będą one przedstawione jako wniosek mniejszości.