"Le Monde": Putin powiedział, że Nawalny sam mógł się zatruć nowiczokiem

W odpowiedzi Putin miał określić Nawalnego jako "wichrzyciela", który już wcześniej "symulował chorobę". Według "Le Monde", rosyjski przywódca oskarżył opozycjonistę o nielegalne działania, w tym wykorzystywanie fundacji antykorupcyjnej do szantażowania urzędników.

Francuska gazeta odniosła się do telefonicznej rozmowy prezydentów z 14 września. We wtorkowej publikacji "Le Monde" czytamy, iż w czasie rozmowy Władimir Putin powiedział, że Aleksiej Nawalny mógł sam zażyć środek trujący z grupy Nowiczoków, "z bliżej nieokreślonego powodu". Dziennik powołał się na swoje źródło, którego nie ujawnił.

Według Kremla, w rozmowie z Macronem Putin określał oskarżenia wobec Rosji w sprawie Nawalnego jako bezpodstawne.

Służby prasowe obu prezydentów nie skomentowały publikacji "Le Monde". Do doniesień odniósł się Aleksiej Nawalny. W mediach społecznościowych opozycjonista z ironią oświadczył, że miał chytry plan, by przygotowany uprzednio napój z nowiczokiem wypić po cichu w samolocie, a następnie umrzeć w szpitalu w Omsku i skończyć w miejskiej kostnicy, gdzie jako przyczynę zgonu wpisano by "żył wystarczająco długo". "Ale Putin mnie przechytrzył" - dodał Nawalny stwierdzając, że w rezultacie "jak głupiec" spędził 18 dni w stanie śpiączki.