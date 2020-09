Marek Jakubiak do Krzysztofa Bosaka ws. zwierząt: Może sam zamknij się w klatce

Do sprawy odniósł się między innymi Krzysztof Bosak. - Stwierdzenie, że życie zwierząt w klatce jest nieustanną męką jest dogmatem wiary lewicowej i zarazem antynaukowym kłamstwem - stwierdził.

Na słowa polityka Konfederacji ostro zareagował były poseł Marek Jakubiak. "To może sam się w klatce zamknij i bądź szczęśliwy :( Jak można takie głupoty pie....ć" - podkreślił we wpisie na Twitterze.

Wcześniej Krzysztof Bosak powiedział także, że "Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie znów próbował zniszczyć polskie hodowle pod pretekstem działań ekologicznych i kłaniania się lewicy". - To, że ktoś nie chce kupować jakiegoś produktu, to nie jest żaden argument, żeby innym obywatelom zakazać działalności zarobkowej - stwierdził . Jego zdaniem fatalne warunki panujące na fermach hodowlanych zwierząt futerkowych trzeba poprawić i przestrzegać standardów, a nie wprowadzać zakazy. Komentując debatę o zakazie hodowli zwierząt na futra, Bosak powiedział, że nie jest to dyskusja o gustach, bo "gust jest taki albo inny". Jego zdaniem za tą debatą stoi "lewicowa ideologia".