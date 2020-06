Rafał Trzaskowski oferuje pomoc w odnowieniu pomnika Kościuszki

Cokół pomnika, który stoi w pobliżu Białego Domu, został pomalowany sprayem. Mimo obowiązującej w Waszyngtonie godziny policyjnej, w nocy doszło do protestów związanych z zabójstwem w Minneapolis Afroamerykanina George'a Floyda.

Jak podaje agencja AP, Trump w piątek został przeniesiony przez służby bezpieczeństwa do podziemnego schronu. Miał tam spędzić około 60 minut.

Oburzenie z powodu zdewastowania pomnika wyraził polski ambasador w Waszyngtonie Piotr Wilczek. "Jestem zniesmaczony i zbulwersowany aktami wandalizmu popełnionymi na pomniku Tadeusz Kościuszki w DC, bohatera, który walczył o niepodległość zarówno USA, jak i Polski. Zwracam się z prośbą do Białego Domu i

National Park Service, aby szybko przywrócić pomnik do pierwotnego stanu" - napisał na Twitterze.

I am disgusted and appalled by the acts of vandalism committed against the statue of Thaddeus Kościuszko in DC, a hero who fought for the independence of both the US and Poland. I implore @WhiteHouse & @NatlParkService to quickly restore the statue to its original state. https://t.co/5VuB33svpp