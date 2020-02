Paweł Mucha: Jak by nie tupał Donald Tusk, prezydent ma konstytucyjny termin

Były premier, były szef Rady Europejskiej i były szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, obecny przewodniczący EPL, był w poniedziałek pytany, czy prezydent Andrzej Duda powinien zawetować nowelizację. - Wydaje się, że Andrzej Duda nie ma na tyle odwagi i charakteru, które skłoniłyby go do zawetowania ustawy - odparł Tusk dodając, że prezydentowi nigdy dotąd "chyba do głowy nie przyszło", aby przeciwstawić się prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Prezydent może ustawę podpisać, zawetować lub odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Jak w sprawie nowelizacji postąpi Andrzej Duda?

– To są kompetencje prezydenta. Jak by nie tupał Donald Tusk, z całą sympatią i szacunkiem dla pana przewodniczącego, który się wypowiada niepoważnie i to bardziej są takie happeningi niż wystąpienia polityczne, to prezydent ma konstytucyjny termin i my nigdy nie uprzedzamy decyzji prezydenta - oświadczył minister. Zapewnił, że ustawa "jest przedmiotem szczegółowej analizy pana prezydenta".