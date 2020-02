Senat uchwałą potępi działania PiS

Najmocniejszy fragment znalazł się na końcu: „Jako Senatorowie RP zapewniamy: nadejdzie czas, gdy krzywdy zostaną naprawione, a zachowania niegodne i niezgodne z prawem – osądzone”.

Autorem projektu jest senator KO Bogdan Zdrojewski. Dlaczego złożył go właśnie teraz? – Pretekstów było kilka. Pierwszym są fizyczne ataki na sędziów, nie tylko na sali rozpraw, ale też na ulicy, a z lawiną agresji mamy do czynienia w portalach społecznościowych. Drugim są pierwsze skutki ustawy tzw. kagańcowej, polegające na tym, że ponad 20 proc. sędziów rezygnuje z ubiegania się o awanse. Ostatnia rzecz to agresywna postawa wobec niektórych sędziów, w tym Juszczyszyna i Tulei. Mają kolejne rozprawy dyscyplinarne i to już zamienia się w poważne szykany z udziałem instytucji państwa – wyjaśnia Bogdan Zdrojewski.

Potwierdza, że uchwała ma zostać przyjęta w czwartek, a tego dnia rano projektem zajmą się komisje senackie. Już wiadomo, że wprowadzą kilka poprawek. – Ich celem jest m.in. nawiązanie do uchwał Rady Europy, istotnych dla sądownictwa – mówi. – Pojęcie „osądzone”, które funkcjonuje na końcu projektu, zostanie zmienione na bardziej precyzyjne – dodaje.

Senatorowie PiS i tak treść projektu oceniają jako agresywną. – Pojawia się w nim element straszenia, który nie miał miejsca trzydziestoletniej historii Senatu – komentuje wicemarszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski. – To już nie jest tworzenie alternatywnej polityki, ale dewastowanie państwa. Dezawuowanie wszystkiego i nie zgadzanie się na wszystko, co dzieje się bez udziału opozycji, jest niegodne. To podważanie demokratycznego wyboru, na co patrzę z wielką przykrością – dodaje wicemarszałek.