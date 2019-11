Pierwsze posiedzenie Sejmu. Premier Morawiecki złoży dymisję rządu

Kliknij, aby odświeżyć

12:22

Marszałek Senior @Macierewicz_A otworzył posiedzenie Sejmu IX kadencji a inauguracyjną przemowę wygłasza Prezydent RP @AndrzejDuda. pic.twitter.com/AnlsXl9RuN — Anna Maria Siarkowska (@AnnaSiarkowska) November 12, 2019

12:19

Prezydent podziękował wyborcom za wysoką frekwencję podczas wyborów parlamentarnych

12:18

- Rozpoczynająca się IX kadencja RP jest niezwykłym czasem dla państwa posłów, dla państwa najbliższych, bo to wielki zaszczyt móc zasiadać w tej izbie i dyskutować o najważniejszych polskich sprawach - powiedział Andrzej Duda

12:17

- To niezwykły zaszczyt dla mnie otwierać wraz z państwem to pierwsze posiedzenie IX kadencji Sejmu suwerennej RP - rozpoczął prezydent

12:15

Swoje orędzie rozpoczął prezydent Andrzej Duda

12:09

12:08

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu

12:07

12:04

W Sejmie są I prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf

12:03

??@prezydentpl @AndrzejDuda złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jana Pawła II. pic.twitter.com/cHBctlvXle — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 12 listopada 2019

12:02

11:53

11:45

W Sejmie pojawił się prezydent Andrzej Duda. W budynku parlamentu jest już także prezes Najwyższej Izby Kontroli. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy o swoją przyszłość.

11:44

IX kadencja Sejmu.

Posłowie @Nowoczesna będą pracować w Klubie @KObywatelska. Mamy gotowe projekty, nowe pomysły i liberalne wartości, będziemy aktywni w klubie.

Liberalny głos w sejmie. pic.twitter.com/MXtTQ5UL9R — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) November 12, 2019

11:43

Niemiła niespodzianka. Kancelaria Sejmu nie uwzględniła wystąpienia posłanek Lewicy i na tabliczkach w sali sejmowej dała napis poseł zamiast posłanka przy naszych nazwiskach. Będziemy walczyć dalej - poinformowała Wanda Nowicka.

11:42

Wyświetl ten post na Instagramie. 214 to mój numer na (chyba) 4 lata... Post udostępniony przez Tomasz Zimoch (@tzimoch) Lis 12, 2019 o 2:38 PST

11:41

- Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, że werdykt wyborczy, 51 mandatów dla opozycji, da możliwość wyboru marszałka Senatu i Prezydium Senatu - mówił w Sejmie przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

11:39

Zmiana sposobu ślubowania. Najpierw będą ślubować wszyscy posłowie PIS potem pozostali to absolutny skandal. Winny nie jest Macierewicz tylko prezydent @AndrzejDuda lepszy sort? — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) 12 listopada 2019

11:35

Kandydatem PSL na wicemarszałka Sejmu jest Piotr Zgorzelski. Ludowcy rekomendują Michała Kamińskiego na wicemarszałka Sejmu. Rzecznikiem klubu został Miłosz Motyka.

11:34

11:31

??Marszałek Senior #Sejm @Macierewicz_A oddał hołd parlamentarzystom, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem oraz posłom – ofiarom II wojny światowej pic.twitter.com/TQZcbdwow8 — Sejm RP (@KancelariaSejmu) November 12, 2019

11:30

Na posiedzeniu klubu PSL-Koalicja Polska podjęto decyzję, że szefem klubu będzie prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.

11:26

Przed rozpoczęciem posiedzenie marszałek senior i prezydent złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi prezydenta Lech Kaczyńskiego, świętego Jana Pawła II, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów - ofiar II wojny światowej oraz tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

11:23

W Sejmie swoje orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda

11:17

O godzinie 16 rozpocznie się inauguracyjne posiedzenie Senatu. Kandydatem opozycji na marszałka jest prof. Tomasz Grodzki. Zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany na to stanowisko, to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w izbie swojego wicemarszałka.

11:13

- Będziemy wraz z Małgorzatą Szmajdzińską czy Barbarą Dolniak musiały słuchać jego wystąpienia. To jest kompletne niemyślenie o wspólnocie - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE szefowa Inicjatywy Polska, wybrana do Sejmu z list KO, odnosząc się do wyboru Antoniego Macierewicza na marszałka seniora. Nie wykluczyła możliwości opuszczenia sali plenarnej w trakcie wystąpienia byłego szefa MON.

11:10

