Karczewski urażony słowami nowego marszałka Senatu

- To zwycięstwo demokracji - powiedział po ogłoszeniu wyników Grodzki. - W tej sali chciałbym i obiecuję to wszystkim, tak jak tu siedzimy, żeby królowała przyzwoitość, godność, szacunek wzajemny i honor, a obłuda i kłamstwo, i niegodziwość nie miały tu nigdy wstępu. I tego będę pilnował - zadeklarował.

Po ogłoszeniu wyników Stanisław Karczewski rozmawiał z dziennikarzami. - Z pokorą przegrałem te wybory - powiedział TVP Info były marszałek. - Mamy nowego marszałka z Platformy Obywatelskiej, który w swoim wystąpieniu mówił o porządnej legislacji, o tym, że izba będzie izbą zadumy, refleksji, że będą również inicjatywy ustawodawcze, ale tak naprawdę mówił o tym, co w Senacie się działo, co Senat robił i co mógł robić. Przecież senatorowie Platformy Obywatelskiej mieli przewagę w poprzednich dwóch kadencjach. W tej ostatniej mieli mniejszość, ale nie złożyli żadnych ofert, nie złożyli żadnych propozycji legislacyjnych - oświadczył.

Ocenił, że w słowach Grodzkiego było "dużo pijaru" i dużo "stwarzania wrażenia wygrania batalii politycznej". - Nie traktujemy tego jako przegranej batalii politycznej. My wygraliśmy (wybory - red.) do Senatu, mamy 48 senatorów, największy klub. No nie udało nam się skompletować większości. Wierzę, że w trakcie kadencji uda nam się to zrobić - dodał.

Pierwsze wystąpienia nowego marszałka Karczewski określił mianem emocjonalnych, dosyć agresywnych i konfrontacyjnych. Wyraził nadzieję, że z czasem "przyjdzie refleksja" i "jednak będziemy współpracować, normalnie pracować". - Bardzo bym chciał, żeby praca w Senacie była prowadzona w sposób normalny - zapewnił polityk. - Mówił pan marszałek o kulturze politycznej. Mogę powiedzieć, że poczułem się urażony, bo przecież starałem się i to z największą starannością, i tak zresztą było, że te nasze debaty, kłótnie, odbywały się w zupełnie innej atmosferze niż w Sejmie - zaznaczył.

Zdaniem Karczewskiego, wypowiedzi Grodzkiego zapewniające, że Senat będzie inny, są nieprawdziwe.