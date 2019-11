Debata Johnson - Corbyn. Premier obiecuje dostarczyć brexit AFP

Podczas debaty z liderem Partii Pracy Jeremy'm Corbynem, premier Boris Johnson obiecał doprowadzić do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do 31 stycznia. Zapowiedział również, że doprowadzi do porozumienia handlowego do końca przyszłego roku.