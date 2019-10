Wyniki wyborów korzystne dla PiS. "Dobra zmiana będzie trwała"

Jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, tonował nastroje swych sympatyków. Przypomniał, że sondażowe wyniki ogłoszone tuż po zakończeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego wskazywały, że Konfederacja przekroczyła próg, co potem okazało się nieprawdą. - Ja bym się w tej chwili nie cieszył - podkreślał. Korwin-Mikke podziękował za głosy, dziękował też "telewizji pisowskiej". - Polacy nienawidzą, jak kogoś się krzywdzi. Widzieli, jak oni nas traktują i dzięki nim mamy ten znakomity wynik - mówił.

- Wracamy do świątyni demokracji, do parlamentu - cieszył się szef sztabu wyborczego Lewicy europoseł Robert Biedroń, który nie ubiegał się o miejsce w polskim parlamencie.

- Mamy powody do radości - mówił po ogłoszeniu sondaży prezes PiS Jarosław Kaczyński dodając, że jeśli wyniki te się potwierdzą, "to będzie trwała dobra zmiana".

Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za udział w wyborach. "Gratuluję wszystkim państwu posłom i senatorom, którzy dziś zdobyli mandaty, przy wysokiej frekwencji. To ważne! Wspaniała postawa wyborców. Dziękuję!" - napisał na Twitterze.

- Nie znamy końcowych wyników. Jutro rano możemy obudzić się w państwie, w którym PiS będzie rządził, albo w państwie, w którym nie będzie miał samodzielnych rządów. Gdyby okazało się, że PiS rządzi, to powiem tylko, że my też rządziliśmy osiem lat, trzeba przegrupować siły i postawić może na inną formułę. Przed nami bardzo ciężka praca przez najbliższe miesiące i lata - powiedziała Onetowi posłanka PO Joanna Mucha.

- Mam nadzieję, że opozycja trochę się uspokoi po tych wynikach. One pokazują, że totalny model opozycji to nie jest coś, co Polacy przyjmują - ocenił wicepremier Jacek Sasin.

W TVN24 wicepremier Jarosław Gowin był pytany, z kim pragnąłby koalicji, gdyby wyniki sondażowe się nie potwierdziły i PiS nie miałby samodzielnej większości. - Nie chciałbym koalicji z Konfederacją - powiedział. - Chyba nikogo w obozie Zjednoczonej Prawicy nie trzeba przekonywać, że Konfederacja jest pierwszą po roku 1989 partią prorosyjską, która, jeśli te wyniki się potwierdzą, trafia do parlamentu - dodał.

Były szef BBN Stanisław Koziej przewidywał, że PiS będzie "podkupywać posłów z Konfederacji i Kukiza". Odnosząc się do nierozstrzygniętego jeszcze wtedy meczu eliminacji do piłkarskich mistrzostw Europy Polska - Macedonia Północna, dodał: "Nie potrafimy strzelić do przerwy żadnego gola Macedonii, więc jak tu wygrać z PiS do rana?".



Były wicepremier i były prezes PSL Janusz Piechociński ocenił na Twitterze, że w powyborczych komentarzach zbyt dużo jest kategorycznych wyroków. Zwrócił uwagę, że mandaty dzielone są w okręgach, gdzie tysiąc głosów "może zrobić różnicę".