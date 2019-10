Kierwiński: Niech Terlecki z Karczewskim jadą do Zakopanego

"Nie da się picem marketingowym zasypać problemów"

Koalicja Obywatelska postuluje, by w 2020 r. przeznaczyć na ochronę zdrowia 6 proc. PKB. - To najbardziej palący zastrzyk finansowy potrzebny polskiej służbie zdrowia, żeby ten pacjent w ogóle mógł przeżyć, pacjent jakim jest polska służba zdrowia - zaznaczył gość #RZECZYoPOLITYCE. Dodał, że jego ugrupowanie mówi też, że należy myśleć jak "ściągnąć pieniądze europejskie" by "w Polsce wdrażać standardy onkologiczne takie, jak są na Zachodzie".

- My też mówimy bardzo jasno: nie uważamy, że normalnym jest, gdy państwo, a w tej kadencji zdarzały się takie lata, gdy państwo więcej wydawało na telewizję publiczną i na tę toporną propagandę, która jest w telewizji publicznej, niż wydaje na leczenie pacjentów onkologicznych, a konkretnie na chemioterapię - powiedział poseł. Według niego, na ochronę zdrowia mogłyby też pójść środki przeznaczane na Kancelarię Sejmu, Senatu i premiera. Według Kierwińskiego, budżety tych instytucji wzrastają "dwukrotnie, trzykrotnie".



Na uwagę, że wydatki kancelarii są nieporównywalne z wydatkami na ochronę zdrowia, poseł PO-KO stwierdził, że jego partia złożyła do projektu budżetu na 2019 rok poprawki "na prawie 5 miliardów złotych". - Nie chcę powiedzieć, że to rozwiąże wszystkie problemy, ale to chociaż zaspokoi te największe potrzeby - powiedział Kierwiński.

Skrytykował wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który jego zdaniem twierdzi, że służba zdrowia "jest na rewelacyjnym poziomie". W podobnym tonie odniósł się do słów, które pod adresem służby zdrowia w jednej ze stacji telewizyjnych wygłosił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. - Brakowało tylko, żeby marszałek Karczewski odśpiewał "jest super, jest super, więc o co wam chodzi" - ironizował. - Niech Terlecki z Karczewskim jadą do Zakopanego i niech powiedzą kobietom, którym zamykają porodówkę, że jest tak świetnie, że aż trzeba porodówkę zamykać - zaproponował. - Rozmawiamy o tym, żeby wreszcie władza zrozumiała, że problem jest istotny, że nie da się picem marketingowym zasypać poważnych problemów - podkreślił.