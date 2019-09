Izrael: Prezydent powierzył Netanjahu misję stworzenia rządu

Prezydent Izraela Rouven Riwlin powierzył Beniaminowi Netanjahu misję stworzenia rządu. Netanjahu może liczyć na razie na 55 głosów, ale potrzebuje ich 61 w 120 osobowym Knesecie.

Państwowa komisja wyborcza podała w środę nad ranem oficjalne wyniki wyborów z 17 września. Likud Beniamina Netanjahu zdobył 32 miejsca w 120-osobowym Knesecie. Poniżej dalsza część artykułu

Jego główny konkurent – Błękitno-Biali gen. Beniego Ganca – dostał co prawda 33 mandaty, ale to urzędujący premier może liczyć na większe poparcie w nowym parlamencie. W sumie wraz z koalicjantami Netanjahu może liczyć na 55 głosów, Ganc zaś – na 54.

Netanjahu ma spore szanse na utrzymanie władzy. Jednak potrzebuje minimum 61 głosów. Kluczowa będzie decyzja lidera partii rosyjskich imigrantów Awigdora Liebermana, który zdobył osiem mandatów. Lieberman we wtorek na Facebooku podtrzymał swoją wcześniejszą deklarację, że nie wejdzie do rządu z ortodoksami i skrajną prawicą, ani z partiami arabskimi, ani też liberałami. Lieberman nie udzielił poparcia ani Netanjahu, ani Gancowi jako kandydatom na premiera.

Jeśli Netanjahu nie uda się przekonać sześciu posłów z przeciwnej strony do poparcia jego rządu, coraz bardziej prawdopodobny stanie się wariant rządu jedności narodowej, który stworzyliby Netanjahu, Ganc i Lieberman.

W pracę nad sformowaniem koalicji włączył się izraelski prezydent Re’uwen Riwlin, który wezwał Ganca i Netanjahu do rozmów w celu uniknięcia trzecich z rzędu wyborów parlamentarnych. Po poprzednich – kwietniowych – również nie udało się znaleźć w Knesecie większości. We środę Riwlin ostrzegł, że trzecie wybory podkopałyby zaufanie Izraelczyków do systemu demokratycznego.

Główną prerogatywą prezydenta jest właśnie znalezienie kandydata, któremu powierzy misję stworzenia rządu. Nazwisko kandydata Riwlin miał ogłosić w środę wieczorem. Na jego prośbę w poniedziałek i we środęspotkali się Ganc i Netanjahu, a we wtorek doszło do rozmów pomiędzy przedstawicielami ich partii.

Izraelskie media spekulują, że możliwa byłaby umowa koalicyjna zakładająca rotację na stanowisku premiera – dwa lata na czele rządu stałby Ganc, dwa lata Netanjahu. Sporną kwestią pozostaje, kto będzie premierem jako pierwszy. Według mediów Gancowi zależy na tym, by to najpierw on kierował rządem, bo wówczas spełniłby wyborczą obietnicę odsunięcia Netanjahu od władzy.