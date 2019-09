Energia jądrowa: Arabia Saudyjska chce wzbogacać uran

W 2020 roku Arabia Saudyjska ma ogłosić przetarg na budowę dwóch pierwszych w regionie reaktorów jądrowych. We wstępnych rozmowach na temat projektu uczestniczą przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Korei Południowej, Chin i Francji.

W 2018 r. saudyjski następca tronu książę koronny Mohammed bin Salman powiedział, że jego królestwo rozpocznie prace nad bronią atomową, jeżeli uczyni to wcześniej Iran. Teheran wielokrotnie zapewniał, że program jądrowy ma zamiar wykorzystywać jedynie na polu cywilnym.

Ruch ten ma być krokiem dywersyfikującym źródła energii w Arabii Saudyjskiej. Wzbogacony uran może też być wykorzystany do produkcji broni jądrowej.

Saudyjski minister ds. energii książę Abdulaziz bin Salman powiedział na konferencji energetycznej w Abu Zabi, że jego kraj podchodzi do projektu z ostrożnością. Dodał, że Arabia Saudyjska chce w przyszłości w pełni rozwinąć program energetyki jądrowej, czyli zająć się także produkcją i wzbogacaniem uranu.

W 2015 r. porozumienie nuklearne z Iranem podpisały USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Stany Zjednoczone jednostronnie wypowiedziały umowę w 2018 r. Prezydent Donald Trump domagał się wynegocjowania nowej umowy dotyczącej irańskiego programu nuklearnego, a także programu rakietowego.

Jesienią 2018 roku USA nałożyły sankcje na Iran, wprowadzając m.in. embargo na import irańskiej ropy. Początkowo osiem krajów (w tym m.in. Chiny i Turcja) korzystały z wyłączenia spod sankcji, ale od maja 2019 roku embargo ma charakter bezwzględny. Celem USA jest doprowadzenie do spadku eksportu ropy przez Iran do zera, tak aby wywrzeć ekonomiczną presję na Teheran i zmusić Iran do rozpoczęcia negocjacji z USA.

W odpowiedzi na rozszerzenie sankcji przez USA, Iran zagroził m.in. blokadą strategicznej cieśniny Ormuz. Teheran zawiesił również przestrzeganie niektórych zobowiązań wynikających z porozumienia nuklearnego, zapowiadając m.in. wzbogacanie uranu.

W lipcu Iran rozpoczął proces wzbogacania uranu do 4,5 proc., powyżej poziomu ustalonego w układzie nuklearnym. Z wypowiedzi rzecznika irańskiej Organizacji Energii Atomowej wynikało, że Iran może rozważać wzbogacenie uranu do 20 proc. Do produkcji broni jądrowej potrzeba 90 proc.