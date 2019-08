Borys Budka: Czy na listach poparcia do KRS jest Iwaniec?

"Kluczowa rzecz: czy na listach poparcia do KRS znajdują się sędziowie Szmydt i Iwaniec? Ludzie, których nazwiska pojawiają się w #PiebiakGate w kontekście tworzenia zorganizowanego hejtu na sędziów. To by wyjaśniało, dlaczego MS tak broni tajności tych list" - tak z kolei napisał na Twitterze były minister sprawiedliwości Borys Budka nawiązując do wciąż nieopublikowanych list poparcia dla sędziów-kandydatów do KRS (publikację tych list nakazał Kancelarii Sejmu Naczelny Sąd Administracyjny).

