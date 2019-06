May formalnie zrezygnowała z kierowania Partią Konserwatywną

Theresa May oficjalnie zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Partii Konserwatywnej, co oficjalnie otwiera wybory jej następcy.

Przedstawiciele frakcji torysów z Komitetu 1922 potwierdzili w oświadczeniu, że May oficjalnie odeszła ze stanowiska. Jednak formalnie nadal będzie pełnić tę funkcję, dopóki nie zostanie wybrany jej następca.

Komitet 1922 dodał w swoim komunikacie, że zaprasza teraz konserwatywnych posłów do składania swoich kandydatur na szefa partii. Politycy, którzy chcą przejąć schedę po Theresie May, mają czas do poniedziałku do godz. 17.00 (18.00 w Polsce) na złożenie oficjalnego wniosku.

Do tej pory 11 kandydatów publicznie zadeklarowało zamiar przystąpienia do rywalizacji o przywództwo.

Kandydaci będą najpierw eliminowani w głosowaniu parlamentarzystów, którzy wyłonią dwie osoby. Spośród nich lidera wyłonią w głosowaniu listownym członkowie Partii Konserwatywnej (w liczbie ok. 160 tys.).

Oczekuje się, że finalne głosowanie będzie trwało do godz. 17.00 (18.00 w Polsce) 22 lipca, co znaczy, że nowego przywódcę torysów - a tym samym nowego premiera - poznamy już 23 lipca.