Putin zachwala: Su-57 to najlepszy samolot na świecie

Rosyjski prezydent Władimir Putin stwierdził we wtorek, że samolot Su-57, uznawany za myśliwiec piątej generacji, jest "najlepszym wojskowym samolotem na świecie".

- To najlepszy dziś samolot, najlepszy samolot na świecie - powiedział Putin na spotkaniu ze zwycięzcami konkursu „Rosyjscy Liderzy”. Rosyjski prezydent argumentował, że Su-57 jest tak wyjątkowy "ze względu na wszystkie jego cechy operacyjne i uzbrojenie".

- Żaden inny samolot nie może latać tak dobrze, jak nasz samolot - podkreślił rosyjski przywódca.

Kilkanaście dni temu Aleksander Pekarsz, zastępca dyrektora generalnego firmy Suchoj, zapowiadał, że seryjna produkcja Su-57 rozpocznie się jeszcze w tym roku, przy czym oznacza to, że rosyjskie lotnictwo dostanie do grudnia zaledwie jedną taką maszynę. Pierwotnie nowe myśliwce miały wejść do służby już w 2016 roku.

Według Rosjan Su-57 jest wielozadaniowym myśliwcem piątej generacji, zaprojektowanym do niszczenia wszystkich rodzajów celów powietrznych, a także do walki z celami naziemnymi i morskimi. Maszyna po raz pierwszy wzbiła się w powietrze 29 stycznia 2010 roku. Kolejne prototypy jednak znacznie różniły się między sobą.

Myśliwiec Su-57, jak twierdzi Rosja, został "przetestowany w warunkach bojowych w Syrii". Nie wiadomo jednak, czy opublikowany przez rosyjski MON film z tego wydarzenia nie był aktem desperacji, mającym skusić potencjalnych nabywców maszyny po tym, gdy ze współpracy przy jej rozwoju wycofały się Indie.