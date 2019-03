Kosiniak-Kamysz: 10 punktów w programie Koalicji Europejskiej Fotorzepa/ Michał Kolanko

- Będzie 10 wspólnych punktów we wspólnym programie Koalicji Europejskiej. Jeden z nich to zaangażowanie w ogólnoeuropejski projekt walki z rakiem. To było dla mnie bardzo ważne. W przyszłą sobotę PSL ma krajową konwencję wyborczą - mówił w piątek na antenie RDC Władysława Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Jak zapowiedział, cały program KE zostanie zaprezentowany na wspólnej konwencji na początku kwietnia.