Jeremy Corbyn odwiedził meczet. Rzucono w niego jajkiem

Do zdarzenia doszło, gdy lider Partii Pracy Jeremy Corbyn odwiedzał meczet przy Seven Sisters Road. Kiedy polityk rozmawiał z przywódcami wspólnoty muzułmańskiej, jeden z uczestników zgromadzenia rzucił w jego kierunku jajkiem - podaje BBC.

Czytaj także: Brexit: Członkowie Partii Pracy opuszczają Corbyna

Jak poinformowała Metropolitalna Służba Policyjna, 41-letni sprawca „szybko został zatrzymany przez będących na miejscu funkcjonariuszy”. Mężczyznaa, który obecnie przebywa w areszcie został zatrzymany za napaść.

Jeremy Corbyn odwiedził meczet oraz pobliską świetlicę muzułmańską w Londynie w związku z akcją „Odwiedź mój meczet”. Lider Partii Pracy opisał wizytę na Twitterze, ale nie wspomniał o tym incydencie/ „To wspaniała okazja do zbudowania zrozumienia między wspólnotami i zwiększenia własnej wiedzy na temat różnorodności naszego społeczeństwa. Budujmy mosty, nie mury” - napisał na Twitterze.

Every year Muslim communities across the country open their doors to people of all faiths and none on #VisitMyMosque Day.



It's a fantastic opportunity to build understanding across communities and educate ourselves about our diverse communities.



Let's build bridges not walls. pic.twitter.com/ZSyNMoGjad