Robert Winnicki: Ambasador USA w Polsce zachowuje się jak namiestnik

- Jeszcze nigdy po roku 1989 nie była polska polityka zagraniczna tak dramatycznie jednowektorowa, tak bardzo uzależniona od jednego ośrodka decyzyjnego - mówił w #RZECZoPOLITYCE o polskiej polityce zagranicznej poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

Jacek Nizinkiewicz: Jacek Nizinkiewicz, #RZECZoPOLITYCE, moim i państwa gościem jest pan Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł. Dzień dobry panie pośle.

Robert Winnicki: Dzień dobry.

Poniżej dalsza część artykułu

Panie pośle konferencja bliskowschodnia to sukces Polski? Organizacja tej konferencji?

No nie, to porażka Polski jako państwa, które chciałoby być podmiotowe na arenie międzynarodowej. To jest konferencja w Warszawie, ale to jest konferencja izraelsko-amerykańska z celami wojennymi, jak wczoraj to pan premier (Benjamin) Netanjahu był uprzejmy powiedzieć. I polska dyplomacja robi najróżniejsze wygibasy odnośnie tej konferencji, dosyć słabo zresztą wyglądające, w kierunku UE, ale też w kierunku Iranu chociażby. I to jest jasne, że to nie jest w naszym interesie.

Dlaczego to nie jest w naszym interesie? To nie świadczy o naszej podmiotowości? Przyjechali przedstawiciele najważniejszych państw na świecie, oczywiście nie wszystkich, ale jest chociażby wiceprezydent USA.

To jest amerykańska konferencja w Polsce. Konferencja, która nie ma za zadanie opracować jakiegoś planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. Bo nie da się planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu opracować bez Autonomii Palestyńskiej, bez zapraszania do stołu i uczestnictwa Autonomii Palestyńskiej, Turcji, Iranu. To jest otwarte przygotowanie do kolejnego przetasowania, prawdopodobnie militarnego, na Bliskim Wschodzie. Polska do tej pory cieszyła się, mimo nawet udziału w interwencji irackiej chociażby, dobrą opinią na Bliskim Wschodzie. Również w Iranie. To jest ogromny rynek, ogromny potencjał rozwoju kontaktów handlowych. Komplementarna względem naszej gospodarka. W tej chwili całkowicie podporządkowując się agendzie izraelsko-amerykańskiej, wyłącznie możemy stracić.

Ale oczy świata skierowane są na Polskę w tej chwili.

No tak.

Również jeżeli uda się osiągnąć jakieś porozumienie właśnie jeżeli chodzi o pokój na Bliskim Wschodzie, albo dotyczące Iranu, to też może być sukces Polski.

No tak. To jak ma wyglądać ten pokój na Bliskim Wschodzie powiedział wczoraj pan premier Netanjahu mówiąc o tym, że chce nakłonić państwa arabskie do wojny z Iranem. Tak ma wyglądać ta pokojowa konferencja, która się odbywa. To jest absurdalne, żeby mówić o pokoju na Bliskim Wschodzie naprawdę bez Palestyńczyków, Turków, Irańczyków.

Ma pan poczucie, że to jest taka irańska Jałta?

Jałta, Poczdam, jak kto tam woli. Natomiast oczywiście zostanie to bardzo negatywnie w świecie arabskim i świecie Bliskiego Wschodu, świecie muzułmańskim zapamiętane Polsce. I niestety przykładamy się do rzeczy obiektywnie złej, bo głównym problemem na Bliskim Wschodzie, najważniejszym problemem powodującym wśród różnych innych konfliktów, to że państwa zamieniają się w ruinę, takie jak Libia, Syria, Jemen, Irak, że powstało Państwo Islamskie, jest polityka USA i Izraela niestety.

Ruch Narodowy zorganizował konferencję zupełnie inną wczoraj.

Wczoraj była konferencja „Polska-Bliski Wschód” z udziałem dr. Sekulskiego, dr. Szewko, dr. Kazimierczaka, również reżysera Grzegorza Brauna. I tam analizowaliśmy oczywiście główne podziały na Bliskim Wschodzie, analizowaliśmy grę mocarstw i analizowaliśmy polskie interesy w tym kontekście…

Z całym szacunkiem, ale pan, czy Grzegorz Braun, z tego co mi wiadomo nie jesteście specjalistami w tematyce Bliskiego Wschodu.

Panie redaktorze, ja nie mam z kim rozmawiać o Bliskim Wschodzie w Sejmie. Naprawdę. W swojej randze, w swojej klasie, czyli w klasie politycznej i w polskim parlamencie praktycznie nie ma, poza posłem Skuteckim i paroma dosłownie innymi, z kim rozmawiać o Bliskim Wschodzie. Naprawdę ta debata, którą ja wczoraj zorganizowałem, była dużo bardziej ekspercka i merytoryczna niż cokolwiek się wydarzyło w parlamencie przez ostatnie 3-4 lata na ten temat.

Dlaczego tej debaty nie mogło być w Sejmie? Bo jej nie było w Sejmie, ona miała być w Sejmie, nie dostaliście zgody.

Nie zostało mi to objaśnione dlaczego, chociaż sale oczywiście były dostępne. I to nie jest pierwszy raz kiedy marszałek (Marek) Kuchciński z powodów politycznych nie wpuszcza którejś mojej debaty czy jakiegoś posiedzenia zespołu parlamentarnego, które organizuję, co jest skandalem samym w sobie. Natomiast myśmy sobie poradzili i ta debata oglądana już teraz przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi w internecie, przez 150 osób na sali, odbyła się i ma swój rezonans.

Pan nie jest za sojuszem Polski z USA?

Jestem jak najbardziej za sojuszem Polski z USA, jestem za dobrymi relacjami między naszymi państwami. Ale nie jestem za podporządkowaniem Polskim Stanom Zjednoczonym i ich interesom. A jeśli weźmiemy to co się dzieje przez ostatni rok, jeśli weźmiemy poczynania pani (Georgette) Mosbacher (ambasador USA w Polsce – red.), i to nie chodzi tylko o kwestię tzw. repolonizacji mediów. Mówimy o podatku u źródłach, który został wstrzymany po jej interwencji, bo uderzałby w amerykańskie koncerny. Mówimy o kwestii ustawy o IPN. Mówimy o tym szczycie. Naprawdę mamy do czynienia z tym, że amerykańska ambasador zachowuje się jak namiestnik w Polsce, jak ambasadorowie Rosji w XVIII wieku w Polsce. No i to jest skandaliczne. A polska polityka, żeby być skuteczną w tym regionie świata i w tym szczególnym momencie, kiedy następują konflikty bardzo duże i przetasowania, musi być wielowektorowa…

Ale to jest właśnie wielowektorowość, bo z jednej strony stawiamy na UE, z drugiej strony również na sojusz z USA.

Jeszcze nigdy po roku 1989 nie była polska polityka zagraniczna tak dramatycznie jednowektorowa, tak bardzo uzależniona od jednego ośrodka decyzyjnego. I to wczoraj zresztą powiedział nam otwartym tekstem pan (Mike) Pompeo przyjeżdżając tutaj i załatwiając interesy Żydów amerykańskich, mówiąc: nawołuję do tego, żebyście wypłacili rekompensaty, odszkodowania, czyli zrealizowali roszczenia środowisk żydowskich, do czego zobowiązała go ustawa z ubiegłego roku, tzw. ustawa 447.

Wkrótce pełny zapis rozmowy