PSL do Pawłowicz: Pani Krysieńko, nie to głosowanko

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz zamieściła na Twitterze pełen oburzenia wpis, w którym krytykuje Polskie Stronnictwo Ludowe za nieudzielenie w głosowaniu poparcia dla projektu "Mama 4+" - minimalnej emerytury dla niepracujących matek, które wychowały co najmniej 4 dzieci i skończyły 60 lat.

"PSL i pos KOSINIAK-KAMYSZ konsekwentnie PRZECIWKO KOBIETOM ze WSI NiE POPARLI ustawy o emeryturze 1150 zł dla Matek kt urodziły i wychowały min. 4 dzieci i osiągnęły 60 lat,choć wielodzietność dot.głównie wsi" - napisała Pawłowicz (pisownia oryginalna - red.).

Wypomniała też Ludowcom, że wcześniej podnieśli kobietom wiek emerytalny o 12 lat.

PSL pospieszyło ze sprostowaniem.

"Pani Krysieńko, nie to głosowanko" - napisali administratorzy, zamieszczając jednocześnie sejmową tabelę z wynikami wspomnianego głosowania. Wynika z niej, że na 16 posłów PSL 10 zagłosowało "za" matczynymi emeryturami, przeciwko 2 i również 2 wstrzymało się od głosu.

Administratorzy profilu PSL wytknęli posłance również, że podczas głosowania nad programem Mama 4+ sama była nieobecna (zachowana oryginalna pisownia tweetów - red.): "PS. Proszę nie dziękować, skasować tłita & przeprosić na #ZnakPokoju i zapominamy".

Pani Krysieńko, nie to głosowanko ???+? To te, na którym Pani zabrakło ???+? Podrzucamy wyniki, co by szybciej było: https://t.co/wpzsEiI726.°°



PS. Proszę nie dziękować, skasować tłita & przeprosić na #ZnakPokoju i zapominamy ?? pic.twitter.com/VX36KcMrhY