Biedroń: Nie bojkotuję TVP. To nie moja wojna Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Kiedy słyszę, że mam bojkotować TVP i nie chodzić tam, i to jest propozycja PO dla Polek i Polaków, to ja pytam, czy to rozwiązuje realne problemy w naszym kraju - mówił w Radiu ZET były prezydent Słupska Robert Biedroń.