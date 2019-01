Opozycja o zatrzymaniu Bartłomieja M.: Musi być gruba sprawa

Zatrzymani są podejrzani m.in. o powoływanie się na wpływy i czerpanie z tego korzyści materialnych.

To nie jest zwykły urzędnik w MON. To najbliższy współpracownik @Macierewicz_A wnioskujemy do @MarekKuchcinski o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia o informacje Mariusza Kamińskiego w tej sprawie.