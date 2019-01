Ośmiu kandydatów w wyborach na prezydenta Gdańska

Osiem osób zgłosiło swoje kandydatury w wyborach na prezydenta Gdańska. Do wyborów nie przystąpią kandydaci największych partii politycznych.

Możliwość zgłaszania swoich kandydatur minął wczoraj. Osoby, które się zgłosiły mają czas do 6 lutego, by zebrać po trzy tysiące podpisów na listach poparcia. To warunek, by ubiegać się o stanowisko prezydenta Gdańska w wyborach, które odbędą się 3 marca.

Już wcześniej było wiadomo, że w wyborach wystartuje wiceprezydent Gdańska pełniąca obecnie funkcję komisarza Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydentem Gdańska chce być również 44-letni Andrzej Kania, który sam o sobie mówi, że jest "prawicowym anarchistą". Innym kandydatem będzie wnuk Anny Walentynowicz - Piotr Walentynowicz. To były radny Prawa i Sprawiedliwości.

- Kandydatura Aleksandry Dulkiewicz jako dotychczasowej zastępczyni Prezydenta jest w pewien sposób naturalna. Myślę jednak, iż nie jest najlepszym rozwiązaniem, by wybory – przeprowadzane nawet w tak tragicznych okolicznościach – odbywały się na zasadzie mianowania i obietnicy realizacji testamentu politycznego, przy "zawieszeniu" mechanizmów demokratycznych takich jak możliwość wyboru - argumentował Walentynowicz.

Swoją kandydaturę zgłosił także reżyser Grzegorz Braun, który w 2015 roku startował w wyborach na prezydenta Polski.

Pozostali kandydaci to: Marek Skiba zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Odpowiedzialni - Gdańsk", Sławomir Ziembiński, Dorota Maksymowicz-Czapkowska i Adam Stankiewicz.