Sondaż: Czy wybory parlamentarne należy przyspieszyć

Czy Polacy chcieliby przeprowadzenia już wiosną przedterminowych wyborów parlamentarnych? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

To jeden z najbardziej żywotnych tematów zakulisowych rozmów w Warszawie. Wcześniejsze wybory, na które miałby zdecydować się PiS poprzez nieuchwalenie w terminie budżetu. Sprawa była wielokrotnie komentowana i dementowana przez ważnych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy, jednak cały czas żyje własnym życiem

Obecna sekwencja wydarzeń, czyli wybory do Sejmu i Senatu, następujące po tych do Parlamentu Europejskiego, jest dla PiS skrajnie niekorzystna. Te ostatnie będą odbywać się w cieniu sporu o rzekomy polexit, który – w narracji opozycji – przygotowuje, nolens volens, ugrupowanie Kaczyńskiego – analizował Marek Migalski.

Jeśli Senat nie przyjmie budżetu w styczniu, to PAD może w 14 dni skrócić kadencję Sejmu i ogłosić termin wyborów 45 dni od zarządzenia skrócenia kadencji.

To oznacza wybory w II poł. marca. Krytyczne dla Polski. Opozycja musi pójść do nich Zjednoczona ale jednocześnie różnorodna — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 16 grudnia 2018

- Przedterminowe wybory są jak potwór z Loch Ness - oponuje były marszałek Sejmu Ludwik Dorn. Jego zdaniem PiS nie zdecyduje się na taki krok.

Największa grupa respondentów (44 proc.) jest przeciwna przeprowadzeniu wiosną przedterminowych wyborów parlamentarnych. Co trzeci badany (33 proc.) popiera taki pomysł. Zdania nie ma prawie co czwarty respondent (23 proc.).

- Częściej przeciwnikami przeprowadzenia wcześniejszych wyborów do parlamentu są mężczyźni (49 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (47 proc.), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (50 proc.) oraz ankietowani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (47 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

„Sięganie po kartę przyspieszonych wyborów jest oczywiście zawsze ogromnym politycznym ryzykiem, o czym PiS przekonał się dekadę temu. Niemniej lista powodów, by zagrać nią właśnie teraz, wydaje się wyjątkowo długa” - przypominał z kolei Sławomir Sowiński.