Nie trzeba być znawcą finansów publicznych, żeby wiedzieć, jak bardzo jest i będzie obciążona państwowa kasa w najbliższych miesiącach i latach. Bo żeby strzelać do dronów, żeby nie zamykać szpitali i budować koleje – trzeba zbierać pieniądze do budżetu. Wyższa akcyza na alkohole wcale nie musi rozwiązać problemu, bo może tylko obniżyć popyt na legalny alkohol i napełnić kieszenie nie tyle państwu, co bimbrownikom. Zresztą prezydent zapowiedział wetowanie podwyżek podatków.

Eliminacja podatkowych nadużyć może przynieść pieniądze budżetowi

Co zatem pozostaje ministrowi finansów? Załatać luki w systemie, tak, by lepiej wyegzekwować takie podatki, jakie mamy. I rzeczywiście, pojawiło się ostatnio sporo takich propozycji. Wiele z nich może zapobiec nadużywaniu istniejących ulg. Bo taka na przykład fundacja rodzinna powinna służyć ochronie rodzinnego kapitału polskich firm, a nie zarabianiu bez podatku na hotelarstwie. Podobnie z ulgą na mieszkania – ma ona wspomagać osoby, które chcą mieć upragnione własne cztery kąty, a nie tych, którzy zarabiają krocie na kupowaniu i sprzedawaniu lokali.

Wiele z zapowiedzianych zmian ma wejść w życie już z początkiem przyszłego roku. Czyli za trzy i pół miesiąca. Nawet gdyby parlament sprawnie uchwalił stosowne ustawy, a prezydent nie bawił się wetem dla celów politycznych, to ostateczny kształt nowych „uszczelniaczy systemu” poznamy być może dopiero w listopadzie. Ma się to nijak do wyborczych obietnic ogłaszania zmian w prawie podatkowym (i w ogóle gospodarczym) na pół roku przed ich wejściem w życie.

Można by jeszcze uznać, że cel uświęca środki, gdy idzie o utrudnianie życia fiskalnym oszustom. Czyli tym, którzy tak naprawdę nie są przedsiębiorcami, a spryciarzami żyjącymi z okradania państwowej kasy. Tylko że tu nie wszystko jest czarno-białe. Bo na przykład dziś jednoosobowe firmy, często informatyczne, korzystają z bardzo korzystnej, bo tylko pięcioprocentowej stawki podatku dochodowego, gdy tworzą innowacyjne projekty. Żeby mogli dalej płacić tak niską daninę, będą musieli zatrudnić co najmniej troje pracowników. Bo w MF uznano, że ta ulga jest masowo nadużywana przez tych, którzy innowacji nie tworzą.