Prokuratura utajniła informacje o „niezidentyfikowanym obiekcie latającym”, którego szczątki runęły na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Według informacji „Rzeczpospolitej” była to rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący dron, miała jednak dysfunkcję układu naprowadzania.

Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że nie wiedział o tym scenariuszu. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Karol Nawrocki „oczekuje od rządu szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie”.

17 września TVN24 ujawnił, że tajna notatka w sprawie incydentu w Wyrykach, trafiła do BBN już 12 września.

„Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego” – napisano w komunikacie BBN.