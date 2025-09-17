Aktualizacja: 17.09.2025 11:01 Publikacja: 17.09.2025 10:31
Europoseł PiS Adam Bielan
Foto: PAP/Leszek Szymański
Prokuratura utajniła informacje o „niezidentyfikowanym obiekcie latającym”, którego szczątki runęły na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Według informacji „Rzeczpospolitej” była to rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący dron, miała jednak dysfunkcję układu naprowadzania.
Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że nie wiedział o tym scenariuszu. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Karol Nawrocki „oczekuje od rządu szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie”.
17 września TVN24 ujawnił, że tajna notatka w sprawie incydentu w Wyrykach, trafiła do BBN już 12 września.
„Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego” – napisano w komunikacie BBN.
Adam Bielan, mówiąc w Radiu ZET o sytuacji, o której napisała „Rzeczpospolita”, odniósł się także do wystąpienia wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Bosacki pokazywał tam zdjęcia zniszczeń, dokonanych przez rosyjskie drony w Polsce, pokazując również zdjęcia zniszczonej nieruchomości w Wyrykach.
– Tutaj jest jeszcze inna skandaliczna sprawa, czyli wystąpienie polskiego wiceszefa MSZ na posiedzeniu RB ONZ, w piątek wieczorem, 60 godzin po ataku dronów na Polskę. Podczas tego wystąpienia minister Bosacki wprowadził członków posiedzenia w błąd, twierdząc, że ten dom został uszkodzony w wyniku ataku rosyjskiego drona – mówił Adam Bielan.
– Albo zrobił to świadomie i celowo, albo został źle poinformowany przez swoich współpracowników. Polski przedstawiciel na RB ONZ powiedział nieprawdę i Rosjanie wykorzystują to dziś przeciwko nam. Po tym nasza wiarygodność będzie mniejsza – dodał.
