Adam Bielan komentuje ustalenia „Rzeczpospolitej”: wierzę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że nie wiedział

- Wierzę panu prezydentowi, że takich informacji nie miał - tak europoseł PiS Adam Bielan skomentował reakcję Karola Nawrockiego, na ustalenia „Rzeczpospolitej” dotyczące obiekt, która zniszczyła dom w miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie.

Publikacja: 17.09.2025 10:31

Europoseł PiS Adam Bielan

Europoseł PiS Adam Bielan

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

Prokuratura utajniła informacje o „niezidentyfikowanym obiekcie latającym”, którego szczątki runęły na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Według informacji „Rzeczpospolitej” była to rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący dron, miała jednak dysfunkcję układu naprowadzania.

Czytaj więcej

Służby na miejscu zdarzenia w miejscowości Wyryki, 10 września
Wojsko
Polska rakieta uderzyła w dom na Lubelszczyźnie

Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że nie wiedział o tym scenariuszu. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Karol Nawrocki „oczekuje od rządu szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie”.

17 września TVN24 ujawnił, że tajna notatka w sprawie incydentu w Wyrykach, trafiła do BBN już 12 września. 

„Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego” – napisano w komunikacie BBN. 

Adam Bielan o wystąpieniu wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego: wprowadził w błąd członków RB ONZ

Adam Bielan, mówiąc w Radiu ZET o sytuacji, o której napisała „Rzeczpospolita”, odniósł się także do wystąpienia wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Bosacki pokazywał tam zdjęcia zniszczeń, dokonanych przez rosyjskie drony w Polsce, pokazując również zdjęcia zniszczonej nieruchomości w Wyrykach. 

Czytaj więcej

Rada Bezpieczeństwa ONZ
Dyplomacja
Mocne wystąpienie Marcina Bosackiego podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ambasador Rosji zaprzeczył zarzutom

  – Tutaj jest jeszcze inna skandaliczna sprawa, czyli wystąpienie polskiego wiceszefa MSZ na posiedzeniu RB ONZ, w piątek wieczorem, 60 godzin po ataku dronów na Polskę. Podczas tego wystąpienia minister Bosacki wprowadził członków posiedzenia w błąd, twierdząc, że ten dom został uszkodzony w wyniku ataku rosyjskiego drona – mówił Adam Bielan. 

– Albo zrobił to świadomie i celowo, albo został źle poinformowany przez swoich współpracowników. Polski przedstawiciel na RB ONZ powiedział nieprawdę i Rosjanie wykorzystują to dziś przeciwko nam. Po tym nasza wiarygodność będzie mniejsza – dodał. 

Źródło: rp.pl

Osoby Adam Bielan Karol Nawrocki F-16

