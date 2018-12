Schmidt: Schetyna za mocno przytulił Lubnauer

Joanna Schmidt z partii Teraz! stwierdziła w rozmowie z RMF FM, że z jej punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej już nie ma. - Zostało zaprzepaszczone to zaufanie i ta nadzieja, o której tak dużo mówiły obie partie, PO i Nowoczesna - pokreśliła.

Joanna Schmidt z partii Teraz! w odpowiedzi na pytanie o to, z czego utrzymywać się będzie jej nowe ugrupowanie, powiedziała, że ”są darowizny i składki członkowskie”. - Będąc w Nowoczesnej spłacaliśmy kredyt. Katarzyna Lubnauer mówi, że to jest kredyt Ryszarda Petru. Ona przejęła partię z pasywami i aktywami - powiedziała Joanna Schmidt w RMF FM.

Mówiąc o ostatniej konwencji programowej, powiedziała, że dla jej partii „ważne jest to, że postulaty programowe przebiły się”. - Był przekaz w wieczornych, głównych wiadomościach. Dla nas najważniejsze jest, że przyszli nasi sympatycy. Nastawiliśmy się przede wszystkim na nowoczesne media. W internecie oglądało nas 100 tysięcy osób - zaznaczyła.

Schmidt odniosła się również do programu 500 Plus mówiąc, że jej zdaniem środki powinny trafiać do najbardziej potrzebujących. - Program 500 Plus zmodyfikujemy tak, żeby pieniądze dostawały już osoby z pierwszym dzieckiem. Tym osobom jest często dużo ciężej, niż bogatym rodzinom, które mają nawet trójkę dzieci, ale mają takie dochody, że nie powinny go pobierać - podkreśliła. - Dla bezrobotnych powinny być inne programy socjalne - dodała i zaznaczyła, że powinny być to dużo większe środki, ale inaczej rozprowadzane. W opinii Schmidt, mogłyby one pochodzić chociażby ze środków zaoszczędzonych z 500 Plus.

Joanna Schmidt została zapytana także o to, czy wciąż istnieje Koalicja Obywatelska. - Z mojego punktu widzenia już (jej) nie ma. Zostało zaprzepaszczone to zaufanie i ta nadzieja, o której tak dużo mówiły obie partie, PO i Nowoczesna. Grzegorz Schetyna po prostu za mocno przytulił Katarzynę Lubnauer i kości popękały - podkreśliła w RMF FM.