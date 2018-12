Macron ostatecznie rezygnuje z podwyżki podatku paliwowego AFP

Francuski prezydent Emmanuel Macron zdecydował się zrezygnować z podwyższenia podatku paliwowego w związku z obawami o to, że we Francji dojdzie do kolejnych aktów przemocy w czasie protestów przedstawicieli tzw. ruchu żółtych kamizelek - informuje AP.