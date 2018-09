Nowacka z Koalicją Obywatelską. Wałęsa "wyraża zadowolenie"

"Chciałbym wyrazić swoje zadowolenie z faktu przystąpienia Stowarzyszenia Inicjatywa Polska do tworzącej się szerokiej Koalicji Obywatelskiej" - napisał na Twitterze Lech Wałęsa.

O tym, że zarząd Inicjatywy Polskiej upoważnił Barbarę Nowacką do podpisania porozumienia programowo-politycznego na poziomie sejmików z Koalicją Obywatelską jako pierwsza informowała "Rzeczpospolita".

Chciałbym wyrazić swoje zadowolenie z faktu przystąpienia Stowarzyszenia @inicjatywaPL do tworzącej sie szerokiej Koalicji Obywatelskiej.Niech to wazne wydarzenie polityczne bedzie dobrym sygnałem dla innych partii,stowarzyszeń i tworzących sie projektów politycznych.

Lech Wałęsa — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) September 7, 2018

Wałęsa nazwał to posunięcie "ważnym wydarzeniem politycznym", które powinno być "dobrym sygnałem dla innych partii,stowarzyszeń i tworzących się projektów politycznych".

Koalicja Obywatelska to efekt porozumienia wyborczego między PO a Nowoczesną, które uzgodniły wystawienie wspólnych list w wyborach do sejmików wojewódzkich. Politycy tych partii wielokrotnie apelowali do innych ugrupowań, aby te dołączyły do ich porozumienia, gdyż - według nich - tylko zjednoczona opozycja może wygrać wyborczą walkę z PiS.