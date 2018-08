Rostowski: Byłem przeciwnikiem Okrągłego Stołu. So what?

"Mateusz Morawiecki jest jakimś megalomanem" - tak były minister finansów Jacek Rostowski skomentował fakt, iż premier Morawiecki, występując w czasie uroczystości z okazji 38. rocznicy porozumień sierpniowych przypomniał, że w 1989 roku był przeciwnikiem negocjowania Solidarności z komunistami w ramach Okrągłego Stołu.

- Uważałem, że trzeba walczyć z komunistami do końca i nie ma co siadać do Okrągłego Stołu, ale właśnie polemizuję sam z sobą z tamtych lat - mówił Morawiecki przemawiając w czasie uroczystości w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. - Uważam, że jak można to trzeba rozmawiać. Trzeba wchodzić w ten dialog jak Piłsudski mówił: brać, nie kwitować, żądać więcej. I tak wtedy ci, którzy siedli też po stronie Solidarności do Okrągłego Stołu do tego podchodzili. Ja byłem bardziej radykalny, ale myślę, że to dopiero "gruba kreska" i późniejsze lata zblatowania się niektórych liderów Solidarności i wejścia w czas III RP, rzeczywiście spowodowały, że strategicznie popełniliśmy pewien błąd - dodał.

Poniżej dalsza część artykułu

Ja też byłem przeciwnikiem Okrągłego Stołu - so what? Kogo to może interesować? Widać że @MorawieckiM (który miał wtedy 18 lat) jest jakimś megalomanem: rozumiem, że on „sam sprzeciwiał się OS”?

Poza tym, bracia Kaczyńscy byli UCZESTNIKAMI okrągłego stołu i go APROBOWALI. https://t.co/VwxK78YW90 — JanVincent-Rostowski (@janrostowski) August 31, 2018

"Ja też byłem przeciwnikiem Okrągłego Stołu - so what? Kogo to może interesować? Widać że Mateusz Morawiecki (który miał wtedy 18 lat) jest jakimś megalomanem: rozumiem, że on 'sam sprzeciwiał się Okrągłemu Stołowi'? Poza tym, bracia Kaczyńscy byli UCZESTNIKAMI okrągłego stołu i go APROBOWALI" - skomentował na Twitterze Rostowski.

Do dziedzictwa Okrągłego Stołu i - będącego jego następstwem pokojowego przekazania władzy przez komunistów - nawiązał też w późniejszym przemówieniu w Kościele Św. Brygidy w Gdańsku prezydent Andrzej Duda. Duda stwierdził, że ceną takiego pokojowego rozwiązania były "choroby, które trawiły potem III RP".