Proud Boys. Dumni i biali jak Amerykanie

Na miesiąc przed wyborami wyniki sondaży dla Trumpa są tragiczne. Jaki jest plan prezydenta na końcówkę kampanii? I jaką rolę odegrać ma kontrowersyjna, skrajnie prawicowa organizacja Proud Boys, której Trump de facto udzielił poparcia w pierwszej telewizyjnej debacie?

Aby stać się prawdziwym mężczyzną, trzeba spełnić cztery warunki: złamać komuś serce, mieć przez kogoś złamane serce, wypróżnić kogoś z zalegającego w nim syfu i być przez kogoś wypróżnionym z zalegającego w nas syfu – mówił Gavin McInnes, brytyjski pisarz, który w 1994 r. założył hipsterski magazyn „Vice" i z każdym rokiem stawał się coraz większym radykałem, odpływając od mainstreamu.

– Powstrzymywanie się od masturbacji i oglądania porno to podstawa utrzymania dyscypliny – przekonywał niedawno. – Powód, dla którego jestem seksistą, jest prosty. Kobiety są głupie. No dobrze, żartuję drogie panie. Ale w niektórych sprawach, jak pisanie, to nie dajecie jednak rady – mówił przy innej okazji. – Palestyńczycy są idiotami. Muzułmanie są idiotami. Jedyną rzeczą, którą naprawdę rozumieją, jest przemoc, bycie twardym. Amerykanie mówią mi: „Muzułmanie to jeden, dwa procent naszej ludności. Nigdy nie zaprowadzą tu szariatu!". A ja im odpowiadam: „Spójr...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: Tylko teraz e-prenumerata Rzeczpospolitej 2 kwartały w cenie 1 E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ