Ocalić wspomnienia, których nie ma

Mamy taki układ, że on nie wie, co u mnie, a ja nie wiem, co u niego – odpowiada Ola, gdy ktoś ją pyta o ojca. To nie poza. Ojciec od lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Owszem, przysyła pieniądze, żeby utrzymać żonę, niepełnosprawnego syna i córkę. Obiecał nawet, że jak Ola zrobi prawo jazdy, to sfinansuje jej zakup samochodu. Ale nie utrzymują kontaktu nawet na Skypie. Tak jest do czasu, gdy ktoś dzwoni z Irlandii. Ojciec nie żyje. Zginął w pracy przygnieciony kontenerem. Siedemnastoletnia Ola, która nigdy dotąd nawet nie leciała samolotem – jedyna w rodzinie mówiąca po angielsku – musi pojechać do Dublina, by załatwić formalności i sprowadzić zwłoki.