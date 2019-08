Irena Lasota: Apel z konia trojańskiego AdobeStock

Większość Amerykanów nie wie, co to jest urlop. To znaczy taki dobry, wielotygodniowy, europejski urlop, w czasie którego albo nie robi się nic, albo łowi ryby, albo jeździ po swoim i innym kraju, by obejrzeć to, co koniecznie trzeba zobaczyć. To prawda, że Europejczycy dawniej narzekali na głośnych Amerykanów biegających od Luwru do pałacu Buckingham, z krótkim wypadem do Koloseum. Było ich dużo i rzeczywiście zaliczali wszystko w zawrotnym tempie, ale stanowią oni ciągle mniej niż 3 proc. ludności USA.