Bo życie ma się tylko jedno

Michał Zacharzewski

"Chivalry 2" należy do najbardziej widowiskowych sieciowych gier komputerowych tego roku. Inspirowana wielkimi widowiskami wojennymi produk-cja przenosi graczy w czasy średniowiecza i zaprasza do udziału w wielkich bitwach. Nie sadza ich jednak na fotelu dowódcy i nie pozwala spokojnie obserwować toczącej się rzezi. Wręcz przeciwnie – zmusza do cięcia i rąbania.